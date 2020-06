F1 2020: Splitscreen-Aufnahmen im Circuit Gilles-Villeneuve

Codemasters stellt uns wieder einmal frisches Gameplay aus F1 2020 vor, diesmal geht es um die Strecke Gilles-Villeneuve. Der Grand Prix von Kanada ist seit den späten Sech­zi­ger­jah­ren ein fester Bestandteil des F1-Kalenders und seit 1978 kehrt die Strecke Gilles-Villeneuve in fast jeder Saison zurück. Die Haarnadelkurve in Kurve 10 ist gefürchtet für die hohen Belastungen an die Bremsen, bevor die Maschinen zum Finish-Sprint ansetzen.

Um das Rennspiel freundlicher zu gestalten, hat sich das Studio dazu entschlossen, den beliebten Splitscreen-Modus zurückzubringen. Zwei Freunde können auf einer Couch gemeinsam in die F1 eintauchen und im Video sehen wir, welche ästhetischen Auswirkungen die doppelte Darstellung auf die Strecke in Montreal hat. F1 2020 wird am 10. Juli für Playstation 4, Xbox One, PC (Windows Store und Steam) sowie für Google Stadia erscheinen. Spieler, die die Michael Schumacher Deluxe Edition erwerben, erhalten exklusive Inhalte und dürfen drei Tage eher losfahren.