Ezio Auditore da Firenze unterstützt Smartphone-Game AFK Arena mit Crossover

Titelheld Ezio Auditore da Firenze hat sich seit seinem Debüt in Assassin's Creed 2 im Jahr 2009 schon in so einigen Titeln blicken lassen und jetzt ist der weltberühmte Attentäter dabei, in eine neue Arena zu springen, genauer gesagt in die AFK Arena - ein Fantasy-Rollenspiel für mobile Geräte. Der Titel feierte vor wenigen Monaten seinen ersten Geburtstag und zieht laut Herstellerangabe über 40 Millionen Spieler auf iOS und Android an. Die Nachricht, dass der alte Ezio bald im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Entwickler Lilith Games und Ubisoft im Spiel vorbeischauen wird, dürfte zweifellos noch einige weitere Interessen einbringen. Noch bis Ende dieser Woche steht der Casanova kostenlos im Spiel bereit. Das Team hat dem Assassinen sogar einen aufwändigen Live-Action-Trailer verpasst.

