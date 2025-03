Im Jahr 2021 veröffentlichte der Entwickler Inkle ein Spiel namens Overboard! Hier spielten Sie eine herrlich amoralische Schauspielerin, die nach dem Mord an ihrem Ehemann ihre Unschuld "beweisen" musste, indem sie jemand anderem die Schuld gab. Du könntest deinem ohnehin schon belasteten Gewissen auf dem Weg sogar noch weitere Körper hinzufügen. Die spirituelle Fortsetzung Expelled! baut weitgehend auf der gleichen Formel auf, erweitert und verfeinert sie jedoch erheblich.

Es ist das Jahr 1922, die 16-jährige Verity Amersham steht nur einen Tag vor dem Abschluss ihres vierten Schuljahres an einer reinen Mädchenschule, als sich eine Katastrophe ereignet. Eine kryptische Nachricht lockt sie zum Bibliotheksturm, wo sie Zeugin wird, wie ihre Freundin Louisa Hardcastle ein antikes Buntglasfenster zertrümmert, bevor sie sich vom Vorsprung stürzt. Glücklicherweise bricht ein Dornbusch Louisas Fall.

Das lässt Verity jedoch nicht vom Haken. Obwohl sie unschuldig ist (zumindest an diesem Verbrechen), deuten alle Beweise auf sie hin. Um ihren Namen reinzuwaschen, muss sie herausfinden, was Louisa zum Sprung getrieben hat. Oder vielleicht findet sie einen Weg, jemand anderen zu verleumden. Oder sie entdeckt sogar eine Karte für die Freilassung aus dem Gefängnis. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt, und du kannst nicht alles in einem Spieldurchgang erledigen.

Jeder Spieldurchgang beginnt auf die gleiche Weise.

Wie bereits erwähnt, beginnt alles damit, dass Sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Der Rest des Spiels dreht sich dann darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein – im Idealfall auch mit den richtigen Gegenständen in der Tasche. Ähnlich wie Outer Wilds und The Forgotten City folgt dieses Spiel einer informationsgesteuerten Metroidvania-Struktur. Indem du wichtige Informationen aufdeckst, kannst du Charaktere manipulieren, zuvor gesperrte Aktionen ausführen und sogar neue Bereiche entdecken.

Einige Informationen, die Sie auf Ihrer eigenen mentalen Festplatte speichern müssen, z. B. wie sich Schüler und Lehrer in der Schule bewegen oder wo bestimmte Objekte zu finden sind. Andere Details werden vom Spiel selbst verfolgt. Geschickterweise werden Informationen zwischen den Durchläufen durch Veritys kleines Klatschbuch übertragen. Was du früher gelernt hast – vielleicht durch die Erpressung eines Kommilitonen –, wird jetzt zu etwas, das Verity mitgehört und später in ihrem Tagebuch festgehalten hat.

Dies ist eine weitere Möglichkeit, wie das Spiel das bereits hervorragende Storytelling von Overboard! Jetzt macht es tatsächlich Sinn in der Geschichte, warum man es mehrmals spielt. Das Spiel bietet eine Rahmenhandlung, in der Verity ihrem Vater von den Ereignissen erzählt. Jedes Mal, wenn du eine Lüge erzählst - das heißt, dass du beim Durchspielen ausgeschlossen oder sogar getötet wirst - stellt er dich in Frage, und du beginnst in einer neuen Geschichte von vorne, bis du endlich die "wahre" Geschichte hast.

Wie man es sich von einem textbasierten Spiel erhofft, sind die Dialoge gestochen scharf. Die Mädchenschule muss einige sehr großzügige Wohltäter haben, da es nur eine Handvoll Schülerinnen gibt. Aber was der Schule an Zahlen fehlt, macht sie durch ihre Persönlichkeit mehr als wett. Wir treffen Natascha, die behauptet, russischer Adel zu sein, die freche und scharfzüngige Fifi, die uns gegenüber einen Groll hegt, und die toughe, aber überraschend komplexe Direktorin.

Aber der eigentliche Star der Show ist Verity selbst. Sie ist ein gerissener Teufel - manipulativ und charmant oder frech und direkt, je nachdem, was gefragt ist. Verity ist auch die einzige Figur, die gesprochen wird (von Amelia Tyler, der Erzählerin von Baldur's Gate 3 ), wenn auch nur in ausgewählten Szenen. Der Text steht jedoch nie für sich. Jede großspurige Bemerkung oder jeder erschrockene Ausbruch wird durch warme, lebendige Charakterillustrationen mit ausdrucksstarken, fast theatralischen Gesten zum Leben erweckt. Hinzu kommt ein energiegeladener, jazziger Soundtrack, und Sie haben eine stilvolle und atmosphärische Präsentation.

Es mag sinnlos erscheinen, zu Ihren Kursen zu erscheinen, wenn Sie kurz vor dem Rauswurf stehen. Aber wer weiß? Vielleicht lernst du etwas, das dir bei deinen Ermittlungen helfen kann.

Sie werden den Abspann wahrscheinlich in etwa drei bis fünf Stunden erreichen. Auf dem Weg dorthin wirst du unweigerlich die gleichen Pfade beschreiten und dich mehrmals durch denselben Dialog klicken. Glücklicherweise können Sie durch das Erreichen bestimmter Meilensteine bestimmte Abschnitte überspringen und einige Aktionen schneller abschließen. Allerdings wünschte ich, das Spiel hätte mehr dieser Tastenkombinationen eingeführt. Leider ist die Skip-Funktion auch nicht so effektiv, wie sie sein könnte - oder vielleicht ist sie zu effektiv! Wenn Sie die Taste gedrückt halten, überspringen Sie nicht nur Textzeilen, sondern auch Auswahlmöglichkeiten.

Während viele narrative Spiele Entscheidungen und verzweigte Pfade haben, ähnelt Expelled! eher einem dichten Dornbusch, nicht unähnlich dem, in dem Louisa Hardcastle landet. Die Erzählung dreht und wendet sich in viele Richtungen, und auch wenn unser unglücklicher Protagonist auf seinem Weg einige Berührungen erleben wird, ist es äußerst lohnend, neue Wege zu finden und das ganze Chaos zu entwirren. Leider lässt diese Struktur zu, dass sich einige Fehler einschleichen, und ich hatte eine Reihe von Fällen, in denen Charaktere von dem, was sie bereits wussten, schockiert wurden oder auf Objekte reagierten, die nicht mehr vorhanden waren. Dies sind jedoch nicht mehr als Schönheitsfehler, und Inkle hat ein weiteres Spiel entwickelt, das die Messlatte für interaktive Fiktion höher legt.