Exklusive Screenshots und Testvideo zu Elden Ring

Die Veröffentlichung von FromSoftwares sehnlichst erwartetem Action-Rollenspiel Elden Ring steht kurz bevor. Das Spiel wird am 25. Februar erscheinen und jetzt wurden die...

Grober Videoüberblick zum Open-World-Abenteuer Elden Ring

am 20. Februar 2022 um 12:11 NEWS. Von Stefan Briesenick

Bandai Namco bereitete am Wochenende neue Eindrücke aus Elden Ring in einem Übersichts-Trailer auf, da das Spiel in wenigen Tagen erscheint. Die Entwickler Fromsoftware...