Exklusiv: Feiert den Sommer mit Game On

Wenn ihr in den letzten Wochen nicht gerade unter einem Felsen gelebt habt, dann ist euch sicher das Ausmaß der aktuellen Gesundheitskrise bewusst, die durch das Coronavirus ausgelöst wurde. Unzählige Branchenveranstaltungen wurden bereits abgesagt und verschoben, während sich die Organisatoren nach alternativen Übertragungsformaten umschauen.

Angesichts dieser Lage haben wir hier bei Gamereactor darüber diskutiert, was wir tun können, um einen Teil der Aufregung zu ersetzen, der Anfang Juni normalerweise die Branche beschäftigt. Um euch ein Alternativprogramm zur gestrichenen E3 zu präsentieren haben wir Game On ins Leben gerufen, eine Aktion mit exklusiven Enthüllungen, Gameplay-Impressionen, Brancheninterviews und vielem mehr. Unsere Initiative soll im Sommer beginnen, da wären wir normalerweise ja eh im Messetrubel verstrickt.

Während wir im Juni mit einer Reihe exklusiver Features, Interviews und mehr zurückkehren werden, wird Game On mehr als einem Zweck dienen: Zum einen wird es ein zentraler Knotenpunkt für all die wichtigen Gaming-Nachrichten sein, die mit dieser ungewöhnlichen Zeit zusammenhängen. Wenn sich ein erwarteter Titel aufgrund des Coronavirus stark verzögert (wie wir es bei The Last of Us: Part II kürzlich gesehen haben), erfahrt ihr über unsere Themenseite alles, was wir über die Situation wissen. Wenn wir ein exklusives Interview mit einem Entwickler führen, der an einem neu angekündigten Spiel arbeitet, findet ihr es ebenfalls dort.

Game On wird in diesem Sommer eure Anlaufstelle für alle wichtigen Gaming-Nachrichten sein, egal ob es sich dabei um die neuesten Ankündigungen, die nächste große Verzögerung und alles dazwischen handelt. Setzt euch ein Lesezeichen auf unserer Seite, checkt sie Seite regelmäßig ab und teilt uns eure Meinung zu unserer kleinen Initiative mit (wir freuen uns immer über Feedback).

Wir möchten dem Sommer einen Teil des Spaßes zurückgeben und obwohl Gamereactor für diese Initiative verantwortlich ist, wollen wir nicht zulassen, dass die Arbeit unserer gemeinsamen Leidenschaft im Wege steht. Bleibt uns also treu, wenn wir unser Bestes geben, um euch die neuesten Informationen zu Spielen, Gadgets und Unterhaltung zu präsentieren. Freut euch mit uns auf den Sommer und spielt weiter.