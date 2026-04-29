Evo Japan 2026 findet an diesem Wochenende statt: Welche Spiele werden vorgestellt?
Das große Fighting-Game-Event findet vom 1. bis 3. Mai statt.
Es ist fast Zeit, dass eines der größten Events im Fighting-Game-Kalender beginnt, denn Evos japanische Variante soll am kommenden Wochenende vom 1. bis 3. Mai stattfinden. Da das Geschehen in das asiatische Land strömt, sind Sie vielleicht neugierig, welche Spiele genau angeboten werden und welche Veranstaltungen ausgetragen werden? Falls ja, haben wir unten das vollständige Programm für Sie zusammengestellt.
Evo Japan 2026 Komplettangebot:
- Fatal Fury: Stadt der Wölfe
- Granblue Fantasy Versus: Rising
- Guilty Gear: Strebe
- King of Fighters XV
- Geschmolzenes Blut: Typ Lumina
- Street Fighter 6
- Tekken 8
- 2XKO
- Unter Nacht in der Geburt II [Sys:Celes]
- Vampirüberlebender: Der Herr der Vampire
- Virtua Fighter 5: R.E.V.O.
- Hokuto no Ken
Was den Spielplan angeht, so wird dieser je nach Tag stark variieren, aber das Wichtigste ist, dass die Kämpfe für jeden Titel an jedem Tag (1.–3. Mai) stattfinden, während die Finalspiele für den 3. Mai reserviert sind. Hinzu kommt, dass bei jedem Turnier mindestens 100 Teilnehmer vertreten sind, aber das größte Event des Festivals ist ohne Frage Street Fighter 6, das zum Zeitpunkt des Schreibens fast 8.000 Teilnehmer hat.
Wirst du dieses Wochenende irgendwelche Evo Japan-Action verfolgen?