Evo France mit Street Fighter 6 und Tekken 8

HQ

Im kommenden Jahr erwartet Kampfspiel-Fans und Evo-Anhänger ein spannendes Jahr mit vier bedeutenden Events. Den Anfang macht im Februar eine Preisverleihung in Los Angeles. Danach folgt im Mai die Evo Japan, gefolgt von der traditionellen Evo Las Vegas im August, und schließlich findet im Oktober die Evo France statt.

Was das letztgenannte Event betrifft, so hat Evo nun sechs Spiele enthüllt, die auf dem französischen Angebot vertreten sein werden. Zu den sechs angekündigten Titeln gehören einige sehr beliebte Spiele, aber es fehlen auch einige große Namen.

Wir wissen mit Sicherheit, dass Street Fighter 6 und Tekken 8 neben Guilty Gear: Strive, Dragon Ball: Fighter Z, Granblue Fantasy Versus: Rising und Fatal Fury: City of the Wolves die Überschrift bilden werden.

Es ist noch Zeit, weitere Spiele in die Liste aufzunehmen, aber so wie es aussieht, wird Mortal Kombat 1 nicht vorhanden sein, ebenso wenig wie das sehr aktuelle Dragon Ball: Sparking! Zero.

Die Evo France findet vom 10. bis 12. Oktober in Nizza statt.