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Evil Geniuses unterzeichnet Valorant Game Changers Kader

Das Team wird in der brasilianischen Liga der Frauenliga antreten.

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In den frühen 2020er Jahren war Evil Geniuses für einige Jahre einer der größeren Namen, die ein Game Changers-Team im Valorant Circuit präsentierten und unterstützten. Die Organisation nahm an der Frauen-Division teil, entschied jedoch bald, dass dies keine lohnende Investition war, weshalb der Kader Ende 2023 aufgelöst wurde und seitdem nicht mehr zurückgekehrt ist.

Oder besser gesagt, es war nicht... Nun hat Evil Geniuses eine Rückkehr zu Game Changers angekündigt und einen frischen Kader verpflichtet, der in der brasilianischen Division des Esports antreten wird. Was die Spieler betrifft, die verpflichtet wurden und die Evil Genius vertreten werden, so sind es die folgenden.


  • "Allie"

  • Giulia "lissa" Lissa

  • Camila "sayuri" Obama

  • Nicolas "srN" Niederauer

  • Vitória "vii" Rabelo

  • Beatriz "Bebesita" Hornes als Cheftrainerin

  • João "jvsz" Vitor als Assistenztrainer

Die Evil Geniuses GC, wie das Team genannt wird, nimmt derzeit an den brasilianischen Stage 1 - Playoffs teil, die noch laufen.

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