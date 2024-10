Everspace 2: Titanen

HQ

Warst du schon einmal in einem Wal? Die meisten Menschen würden wahrscheinlich nein sagen, es sei denn, sie sind Pinocchio oder Teil einer biblischen Geschichte. Aber ich habe es! Natürlich nicht wörtlich – aber ich habe mich in die neue Erweiterung für Everspace 2 mit dem Namen Titans vertieft. Ich liebte das Hauptspiel und war gespannt, ob diese Erweiterung meinen Erwartungen gerecht werden könnte. Lassen Sie uns also eintauchen und sehen, ob Everspace 2: Titans etwas zu bieten hat.

Everspace 2 ist ein actiongeladener Weltraum-Shooter, in dem du ein Schiff durch intensive und spannende Schlachten im Weltraum steuerst. Ich mochte das Hauptspiel sehr, da es genau das Gefühl einfing, das ich seit Freelancer vermisst habe, einem weiteren kosmischen Shooter, der sowohl in der Struktur als auch im Design sehr ähnlich ist. Nachdem ich Everspace 2 abgeschlossen hatte, stand ich jedoch ein wenig mit leeren Händen da. Abgesehen davon, coole Ausrüstung zu sammeln und dein Schiff tödlicher zu machen, gab es nicht mehr viel Inhalt, vor allem, wenn es um die Story ging.

Der Fokus nach dem Hauptspiel lag auf dem Sammeln von "fetter Beute", was auch in der kostenlosen Incursions -Erweiterung betont wurde, die Risse im Weltraum einführte. Hier könntest du in einen Riss fliegen und gegen Horden von Feinden kämpfen, um noch mehr Beute zu bekommen. Während es anfangs kühl war, verlor es für mich schnell seinen Glanz. Sobald du dich durch die Herausforderungen gekämpft hast, hast du einen Haufen Material, mit dem du dein Schiff möglicherweise aufrüsten kannst. Aber für mich war es nicht genug. Wenn du Level 30 erreichst, gibt es nicht mehr viel zu erkunden oder zu entwickeln. Die Fähigkeiten des Schiffes erreichen ihren Höhepunkt, und dann bist du in einer Schleife der Jagd nach Ausrüstung gefangen.

Deshalb habe ich mich gefreut, dass die Erweiterung Titans endlich etwas Neues auf den Tisch bringt - eine frische Geschichte. Die Erweiterung gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil triffst du eine Wissenschaftlerin, die dich bittet, riesige Skelette in verschiedenen Sternensystemen zu scannen. Bald stellt sich heraus, dass es sich bei diesen Skeletten um riesige walähnliche Außerirdische handelt, die du dann weiter untersuchen musst. Aus diesem Grund wird die Erweiterung Titans genannt. Letztendlich wirst du von einem dieser riesigen Wale verschluckt und musst in seinem Körper herumnavigieren, um gegen sein "Immunsystem" anzukämpfen, während du verschiedene Aufgaben erledigst.

Hier wird es spannend – bis plötzlich alles aufhört. Ja, Sie haben richtig gehört. Nachdem du den Wal erkundet und gekämpft hast, findest du eine Perle, die du dem Wissenschaftler zurückgeben kannst. Sie reinigt es, damit du an noch mehr Beute zugreifen kannst, und dann endet die Geschichte. Es fühlt sich unvollständig an, als würde etwas fehlen. Der ganze Fokus verlagert sich wieder auf die Beutejagd, die ich persönlich etwas ermüdend finde.

Glücklicherweise gibt es noch einen anderen Teil der Erweiterung, der etwas mehr Tiefe bietet. Hier wirst du von einem mysteriösen Agenten kontaktiert, der deine Hilfe bei der Untersuchung eines riesigen Raumschiffs benötigt, das von einer Gruppe Schurken entführt wurde. Deine Aufgabe ist es, die Ladung des Schiffes zu schützen und zu verhindern, dass es auf den Nachbarplaneten Chaos anrichtet. Zusammen mit einer Flotte anderer Raumschiffe musst du sicherstellen, dass das Schiff nicht Amok läuft. Dieser Teil der Geschichte fühlt sich spannender an und erinnert sehr an die epischen Geschichten aus dem Hauptspiel.

Aber auch hier stolpert die Erweiterung über sich selbst. Nach mehreren Schlachten gegen das große Schiff triffst du immer wieder auf die gleichen Szenarien, in denen du zwei oder drei Aufgaben lösen musst und mit Beute belohnt wirst. Und gerade wenn man denkt, dass die Geschichte eine Wendung nimmt oder eine Art Höhepunkt erreicht, endet alles abrupt wieder ohne wirklichen Abschluss. Es hinterlässt ein leeres Gefühl, als ob das Spiel nicht wirklich weiß, wohin es will. Wenn der Spieler bereits Level 30 erreicht hat und das meiste von dem gesehen hat, was Everspace 2 zu bieten hat, ist der fehlende Abschluss noch frustrierender.

Was übrig bleibt, ist die Wiederholung der gleichen Szenarien, um mehr Beute zu bekommen, aber ehrlich gesagt fühlt es sich wie Zeitverschwendung an. Rockfish Games, die Entwickler des Spiels, hätten zumindest einige zusätzliche Stufen oder neue Fortschritte für Spieler hinzufügen können, die Stufe 30 erreicht haben. So wie es aussieht, gibt es nur sehr wenig Neues für erfahrene Kapitäne, was die Erweiterung zu einer eher dünnen Portion macht. Eine weitere Enttäuschung ist der Mangel an neuen Spielmechaniken. Das einzige, was in Titans neu ist, sind einige legendäre Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die zugegebenermaßen ziemlich cool sind. Aber es gibt ein Problem: Du kannst dein Schiff nur mit zwei legendären Waffen gleichzeitig ausstatten, was bedeutet, dass du, sobald du etwas gefunden hast, das du wirklich liebst, selten versucht bist, es zu ersetzen. Das nimmt mir ein wenig den Nervenkitzel beim Sammeln neuer Ausrüstung, da ich während der gesamten Erweiterung die gleichen Waffen behalten habe.

Schade, dass Everspace 2: Titans nicht mehr für uns erfahrene Spieler bietet. Ich verstehe, dass Rockfish Games ein kleineres Studio ist, aber ich hatte gehofft, dass diese Erweiterung uns etwas mehr zum Spielen geben würde. Persönlich denke ich, dass Titans kostenlos hätte sein sollen und dass eine wirklich reichhaltige Erweiterung den Spielern etwas Substanzielleres hätte bieten sollen.

Ich habe Titans in etwa vier oder fünf Stunden abgeschlossen, und danach gab es nicht viel anderes zu tun als Beute zu sammeln - und 99% davon waren sowieso nicht nützlich. Es ist ein bisschen traurig und ich hoffe wirklich, dass zukünftige Erweiterungen mehr Inhalte für diejenigen von uns bieten werden, die ihre mächtigen Raumschiffe auf die nächste Stufe heben wollen. Ich möchte in der Lage sein, mein Schiff auf eine Art und Weise zu verbessern, die über das bloße Sammeln neuer Ausrüstung hinausgeht, von der das Spiel bereits jede Menge hat.

Positiv zu vermerken ist aber noch die Grafik in Everspace 2: Titans, die genauso schön und atmosphärisch ist wie im Hauptspiel. Die Erweiterung bietet ein paar neue Planeten und etwas neue Musik, die gut zur ohnehin schon starken Atmosphäre des Spiels passt. Auch die Sprachausgabe ist gut und die wenige Geschichte, die es gibt, wird mit Überzeugung und Qualität vorgetragen.

Aber alles in allem ist Titans kein großer Gewinn. Wenn du erwägst, die Erweiterung zu kaufen, würde ich empfehlen, zu warten, bis sie im Angebot ist. Es gibt einfach nicht genug Inhalt, um den Preis zu rechtfertigen, und das ist schade. Als Fan des Hauptspiels bin ich enttäuscht und ich denke, dass andere, die viele Stunden mit Everspace 2 gespielt haben, das Gleiche empfinden werden. Hoffen wir, dass zukünftige Erweiterungen mehr zu bieten haben.