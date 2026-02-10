Europol zerschlägt das Kokain-Schmuggelnetzwerk, das zwischen Südamerika und Island operiert

HQ

Europol gab am Dienstag bekannt, dass ein kriminelles Netzwerk, das Kokain von Südamerika nach Island über Spanien schmuggelt, aufgelöst wurde. Laut Reuters führten die Operationen zu Beginn des Monats zu 24 Festnahmen, darunter 11 in Island, 6 in Litauen, 4 in Spanien, 2 in Belgien und 1 in Dänemark.

Die Behörden berichteten, dass die Bande Kokain mit verschiedenen Methoden schmuggelte, darunter das Verstecken in Gepäck, das Schlucken von mit Drogen gefüllten Paketen und den Transport eines Teils in flüssiger Form. Einmal in Island, wurden die Betäubungsmittel lokal vom Netzwerk verteilt.

Europol stellte außerdem fest, dass die Erlöse aus dem Handel angeblich durch Immobilien- und andere Immobilieninvestitionen in Litauen gewaschen wurden, was auf grenzüberschreitende Finanzoperationen im Zusammenhang mit dem kriminellen Unternehmen hinweist...