Esports World Cup: Ulsan krönt sich zum Sieger des Tekken 8 Turniers

Am vergangenen Wochenende fand ein weiteres großes Kampfspiel-Turnier im Esports World Cup statt, als das Tekken 8 Event zu Ende ging. An diesem Turnier nahmen 32 der besten Spieler aus der ganzen Welt teil und es gab $1 Million zu gewinnen. Nach einem hektischen Finale hat sich ein Mann durchgesetzt, und zwar der südkoreanische Star von Freecs Lim "Ulsan" Soo-hoon.

Ulsan, ein Dragunov Main, wurde zum Champion gekrönt, nachdem er Yoon "LowHigh" Sun-woong im letzten Match in einer ziemlich dominanten Vorstellung besiegt hatte, die er mit 5:2 beendete.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass Ulsan mit einem Preisgeld von $250.000 nach Hause geht, zusätzlich zu den 1.000 Club Points, die Freecs geholfen haben, in der Tabelle auf den 11. Platz in der Club Championship zu klettern. Zugegeben, dies ist fast die Gesamtpunktzahl von Freecs, da die Organisation 1.200 Punkte auf ihrem Konto hat, weit entfernt vom Spitzenreiter Team Falcons mit 4.700.