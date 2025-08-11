Esports World Cup: Twisted Minds als Sieger von Call of Duty: Warzone ausgezeichnet

HQ

Eines der vielen Finals, die am Wochenende beim Esports World Cup stattfanden, beinhaltete das Call of Duty: Warzone -Event, bei dem 14 Teams gegeneinander antraten, um die Trophäe in die Höhe zu stemmen und sich ein Preisgeld von 250.000 US-Dollar zu sichern.

Nach einer hektischen Reihe von Spielen war der endgültige Gewinner, das Team, das sich für seine Leistung durchsetzte, am Ende Twisted Minds, das es schaffte, die Angriffe Gentle Mates, Virtus.pro, 100 Thieves und Team Falcons abzuwehren, die jeweils die Plätze zwei bis fünf belegten.

Mit diesem Ergebnis wurde das Team zum Champion gekrönt und das Team hat auch seine Leistung beim letztjährigen Esports World Cup verbessert, wo es den dritten Platz in der Gesamtwertung belegte. Durch das Sichern der Trophäe erhält Twisted Minds nun auch 1.000 Club Points, was in der Club Championship entscheidend sein wird.