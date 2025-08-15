Esports World Cup: Die letzten 16PUBG: Battlegrounds stehen fest
Das große Finale beginnt heute und endet morgen.
Es wird ein weiteres hektisches und arbeitsreiches Wochenende am Esports World Cup, denn es sind mehrere Finals geplant. Eines der größten ist das PUBG: Battlegrounds Event, ein Turnier, das $2 Millionen zu bieten hat und das heute sein großes Finale beginnt, bevor es morgen zum Abschluss geht und einen Champion krönt.
Nachdem dies gesagt ist, kennen wir nun die 16 Finalisten-Kader, und sie sind die folgenden:
- ROC Esports
- Theerathon Fünf
- AGAL
- Petrichor Straße
- Verdrehte Köpfe
- Ändern Sie das Spiel
- Virtus.pro
- Team Falken
- Die Verbrauchsmaterialien
- Natus Vincere
- Freecs
- 17 Spiele
- T1
- Gen.G Esports
- Spielstart Gewinn
- TOYO Esports
Jedes Team wird in allen 12 kommenden Grand Finals-Matches antreten, die in den nächsten zwei Tagen stattfinden, und das Team mit den besten Gesamtplatzierungen und der besten Kill-Bilanz wird die Trophäe in die Höhe stemmen und mit einem Preisgeld von 650.000 US-Dollar und 1.000 Club Points für ihre jeweiligen Organisationen nach Hause fahren.