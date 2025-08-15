Esports World Cup: Die letzten 16PUBG: Battlegrounds stehen fest

HQ

Es wird ein weiteres hektisches und arbeitsreiches Wochenende am Esports World Cup, denn es sind mehrere Finals geplant. Eines der größten ist das PUBG: Battlegrounds Event, ein Turnier, das $2 Millionen zu bieten hat und das heute sein großes Finale beginnt, bevor es morgen zum Abschluss geht und einen Champion krönt.

Nachdem dies gesagt ist, kennen wir nun die 16 Finalisten-Kader, und sie sind die folgenden:



ROC Esports



Theerathon Fünf



AGAL



Petrichor Straße



Verdrehte Köpfe



Ändern Sie das Spiel



Virtus.pro



Team Falken



Die Verbrauchsmaterialien



Natus Vincere



Freecs



17 Spiele



T1



Gen.G Esports



Spielstart Gewinn



TOYO Esports



Jedes Team wird in allen 12 kommenden Grand Finals-Matches antreten, die in den nächsten zwei Tagen stattfinden, und das Team mit den besten Gesamtplatzierungen und der besten Kill-Bilanz wird die Trophäe in die Höhe stemmen und mit einem Preisgeld von 650.000 US-Dollar und 1.000 Club Points für ihre jeweiligen Organisationen nach Hause fahren.