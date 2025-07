Esports World Cup: Die K.O.-Runde beim League of Legends -Turnier hat bereits begonnen

HQ

Das League of Legends Turnier beim Esports World Cup schreitet mit Lichtgeschwindigkeit voran. Es fühlt sich zwar so an, als hätte das Event gerade erst begonnen, aber die Hälfte der teilnehmenden Teams ist bereits ausgeschieden, die Hälfte des Viertelfinales ist abgeschlossen und die Hälfte der Halbfinal-Kader steht fest.

Nach den gestrigen Ereignissen sind sowohl Furia als auch CTBC Flying Oyster ausgeschieden, nachdem sie ihre letzten Gruppenspiele verloren hatten. Hinzu kommt, dass sowohl Bilibili Gaming als auch Hanwha Life Esports ausgeschieden sind, nachdem sie ihre Viertelfinale in der K.o.-Runde verloren hatten. Das bedeutet, dass nur noch sechs Mannschaften übrig sind und vier dieser Mannschaften heute nach Hause fahren.

Zu Beginn finden die letzten beiden Viertelfinals statt, in denen Gen.G Esports und FlyQuest gegeneinander antreten (um einen Platz im Halbfinale gegen G2 Esports ), bevor T1 und Movistar KOI gegeneinander antreten (um sich einen Platz im Halbfinale gegen Anyone's Legend zu sichern). Sobald zwei Mannschaften im Viertelfinale ausgeschieden sind, werden beide Halbfinalspiele ausgetragen und zwei weitere Mannschaften scheiden aus, so dass nur noch die Finalisten von morgen übrig sind.

Wenn man sich die verbleibenden Kader ansieht, wer ist deiner Meinung nach der Favorit auf den Sieg?