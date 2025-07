Esports World Cup: Die Gruppen stehen für das Call of Duty: Black Ops 6 Event fest

HQ

Wie zu erwarten, wird die kommende Woche eine arbeitsreiche Woche für die Esports World Cup, da nicht weniger als drei Finals geplant sind. Dazu gehören das StarCraft II -Event, das am Freitag endet, das Honor of Kings -Turnier am Samstag und das Call of Duty: Black Ops 6 -Event am Sonntag. Während die ersten beiden schon einigermaßen begonnen haben, wird das CoD-Turnier erst morgen beginnen, aber wir können uns auf das Kommende vorbereiten, indem wir uns ansehen, wie die Gruppen arrangiert sind.

Die Gruppenphase dauert zwei Tage und das Feld der 16 Mannschaften wird auf acht Mannschaften reduziert. Was die Ermittlung der Playoff-Teams betrifft, so kommen in jeder Gruppe zwei Mannschaften weiter, die sich durch ein Double-Elimination-Bracket gearbeitet haben, in dem es einen Sieger der oberen und unteren Bracket gibt.

Schaut euch unten an, wie die Gruppen aufgeteilt sind und wie die ersten Matchups angeordnet sind.

Gruppe A:



OpTic Gaming vs. FiveFears



G2 Esports vs. Cloud9



Gruppe B:



Vancouver Surge vs. Team Orchid



100 Thieves vs. Gentle Mates



Gruppe C:



Boston Breach vs. Team WaR



Movistar KOI vs. Team Falcons



Gruppe D:



Team Heretics vs. Project 7



FaZe Clan vs. OMiT



Wenn ihr euch fragt, warum viele der Call of Duty League -Teams als ihre jeweiligen Organisationen und nicht als ihre Franchise-Namen betrachtet werden (z. B. FaZe Clan anstelle von Atlanta Faze, 100 Thieves anstelle von LA Thieves, Team Falcons anstelle von Vegas Falcons und so weiter), wird wahrscheinlich sichergestellt, dass erworbene Club Points an ihre Organisation und nicht an das CDL-Franchise verteilt werden, alles, um eine bessere Platzierung in der festivalweiten Club Championship zu erreichen.