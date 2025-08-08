Esports World Cup: 8 Spieler für die Playoffs der FC Pro Weltmeisterschaft sind bereits bestätigt

HQ

Es verspricht wieder ein sehr arbeitsreiches Wochenende bei den Esports World Cup zu werden, denn am Samstag, den 9. August, können wir uns auf die Finals Rainbow Six: Siege X und Call of Duty: Warzone freuen, auf die dann am Sonntag, den 10. August, die Finals EA Sports FC Pro World Championship folgen werden.

Wenn wir über das letztgenannte Event sprechen, haben wir bereits eine sehr gute Vorstellung davon, wie sich die Playoffs entwickeln werden, da sich bereits acht Spieler ihre Plätze gesichert haben. Nachdem sie ihre jeweiligen Gruppenphasen gewonnen haben, werden die folgenden Personen (und ihre jeweilige Organisation) alle im nächsten Teil des Events erscheinen.



Guilherme "GuiBarros" Barros - New York Red Bulls



Danilo "Danipitbull" Pinto - Neapel



Manuel "ManuBachoore" Bachoore - Team Liquid



Jonas "Jonny" Wirth - S8UL Esports



Ahmad "AbuMakkah" Mujahid - Team Falken



Emre "EmreYilmaz" Yilmaz - Team Liquid



Nicolas "nicolas99fc" Villalba - Cloud9



Francesco "Obrun2002" Tagliafierro - Exceed



Die unteren Gruppen der Gruppenphase werden heute, am 8. August, abgeschlossen, was bedeutet, dass wir bald die letzten Playoff-Plätze kennen werden. Danach können wir uns auf die erste Runde der Playoffs freuen, die heute stattfindet, wobei das Viertelfinale für den 9. August und das Halbfinale und Finale für den 10. August anstehen.