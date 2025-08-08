Deutsch
Folgt uns
Gamereactor
esports
EA Sports FC 25

Esports World Cup: 8 Spieler für die Playoffs der FC Pro Weltmeisterschaft sind bereits bestätigt

Die anderen acht werden heute ermittelt.

HQ

Es verspricht wieder ein sehr arbeitsreiches Wochenende bei den Esports World Cup zu werden, denn am Samstag, den 9. August, können wir uns auf die Finals Rainbow Six: Siege X und Call of Duty: Warzone freuen, auf die dann am Sonntag, den 10. August, die Finals EA Sports FC Pro World Championship folgen werden.

Wenn wir über das letztgenannte Event sprechen, haben wir bereits eine sehr gute Vorstellung davon, wie sich die Playoffs entwickeln werden, da sich bereits acht Spieler ihre Plätze gesichert haben. Nachdem sie ihre jeweiligen Gruppenphasen gewonnen haben, werden die folgenden Personen (und ihre jeweilige Organisation) alle im nächsten Teil des Events erscheinen.


  • Guilherme "GuiBarros" Barros - New York Red Bulls

  • Danilo "Danipitbull" Pinto - Neapel

  • Manuel "ManuBachoore" Bachoore - Team Liquid

  • Jonas "Jonny" Wirth - S8UL Esports

  • Ahmad "AbuMakkah" Mujahid - Team Falken

  • Emre "EmreYilmaz" Yilmaz - Team Liquid

  • Nicolas "nicolas99fc" Villalba - Cloud9

  • Francesco "Obrun2002" Tagliafierro - Exceed

Die unteren Gruppen der Gruppenphase werden heute, am 8. August, abgeschlossen, was bedeutet, dass wir bald die letzten Playoff-Plätze kennen werden. Danach können wir uns auf die erste Runde der Playoffs freuen, die heute stattfindet, wobei das Viertelfinale für den 9. August und das Halbfinale und Finale für den 10. August anstehen.

EA Sports FC 25

Ähnliche Texte

0
EA Sports FC 25Score

EA Sports FC 25
KRITIK. Von Johan Vahlström

Zum gefühlt 84. Mal in Folge ist EA Sports mit einem weiteren Teil seiner jährlichen Fußballsimulator-Serie zurück.



Lädt nächsten Inhalt