Esports World Cup 2026: Zeta Division gekrönter Gewinner der OWCS Midseason Championship

HQ

Wir kommen gerade von einem der geschäftigsten Wochenenden bei der Esports-Weltmeisterschaft in Paris, da nicht nur vier Finalveranstaltungen stattfanden, sondern auch mehrere weitere Turniere liefen und Gruppen- und Last-Chance-Phasen stattfanden.

Was die Siege betrifft, so war eines der Schlüsselevents die Overwatch Champions Series Midseason Championship, bei dem dieses große internationale Turnier 16 der besten Teams aus aller Welt zusammenbrachte und eine Million Dollar aufs Spiel setzte.

Nach einigen arbeitsreichen Wettkampftagen setzte sich Zeta Division durch, besiegte Twisted Minds im Grand Final mit 4:2 und sicherte sich 400.000 Dollar Preisgeld plus 1.000 Club-Meisterschaftspunkte, was bedeutet, dass die Organisation nun bei 1.500 Punkten steht und in der Gesamtwertung den achten Platz belegt.

Was das Nächste für die OWCS betrifft, so steht eine Rückkehr zum regionalen Spiel für einige Monate bevor, alles vor den Playoffs und den World Finals im November/Dezember.