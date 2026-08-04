Esports World Cup 2026: Hier sind die Spielpläne für Rainbow Six: Siege Play-In Phase 1

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Es gibt einige Esports-Weltmeisterschaftsturnier, die sich über mehrere Wochen erstrecken, und ein wichtiges Beispiel dafür ist das Rainbow Six: Siege-Turnier, das heute, am 4. August, beginnt. Dieses riesige Event bringt 22 der besten Teams aus aller Welt zusammen und lässt sie um ein Stück eines 2-Millionen-Dollar-Kuchens kämpfen, wobei das Grand Final für den 15. August angesetzt ist.

Das gesagt, beginnt die erste Spielrunde in ein paar Stunden, und das alles dann, wenn der Play-In-Teil der Phase 1 beginnt. Die Idee dieser Phase ist es, acht Teams auf vier Überlebende zu reduzieren, von denen jeder dann in die Play-In-Phase 2 wechselt, wo sie weiter auf zwei Überlebende reduziert werden, die dann in der Hauptgruppenphase mit den anderen qualifizierten Mannschaften antreten.

Da heute Nachmittag Spiele stattfinden, fragt ihr euch vielleicht, wie die ersten Spiele der Play-In-Phase 1 anstehen. Falls ja, findet ihr diese Informationen unten, mit dem zusätzlichen Vorbehalt, dass jede Gruppe ein Doppel-Eliminierungs-Format verwendet, was bedeutet, dass Teams ein zweites Leben erhalten, bevor sie endgültig eliminiert werden.

EWC R6S Play-In Phase 1 Gruppe A Eröffnungsspiele (4. August):



Shopify Rebellion gegen Al-Ula Club um 14:20 BST/15:20 MESZ



Chiefs EC gegen Tyloo um 14:20 BST/15:20 MESZ



EWC R6S Play-In Phase 2 Gruppe A Eröffnungsspiele (4. August):