Esports World Cup 2026: Here sind die Gruppen und das umfassendere Turnierformat für die PUBG Mobile World Cup 2026

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Es wird eine weitere äußerst arbeitsreiche Woche beim Esports World Cup, da in Paris zahlreiche Veranstaltungen und Turniere stattfinden. Eines der größten Beispiele ist die PUBG Mobile Weltmeisterschaft 2026, bei der viele der besten Teams um ein Stück eines 3-Millionen-Dollar-Kuchens kämpfen.

Da sich die Action bis in die nächste Woche erstreckt und das Grand Final für den 16. August geplant ist, sind Sie vielleicht neugierig auf die ursprünglichen Pläne für das Event und auch auf das umfassendere Turnierformat.

Zum letzten Punkt geht es zunächst: Die Aktion beginnt mit einer Gruppenphase vom 6. bis 9. August, bei der 32 Teams auf 26 Überlebende reduziert werden. Die besten 10 Teams ziehen direkt ins Grand Final ein, während die verbleibenden 16 Teams in eine Survival Stage geschickt werden, in der sie versuchen, eines der sechs verbleibenden Playoff-Tickets zu ergattern. Die Survival Stage findet vom 11. bis 12. August statt, alle vor den Grand Finals vom 14. bis 16. August.

Was die Gruppenphase betrifft, so sind die 32 Teams in zwei Gruppen mit jeweils 16 Teams gesetzt, in denen sie jeweils 12 Spiele pro Gruppe antreten, wobei die Spiele der Gruppe A für den 6. und 7. August und die der Gruppe B zwischen dem 8. und 9. August angesetzt sind. Zu den Teams in jeder Gruppe siehe unten.

EWC PUBG Mobile Weltcup-Gruppenphase Gruppe A:



4Gedeiht



AG. AL



Al-Ula Club



Aurora Gaming



DRX



Furia



Gaming-Stars



Geekay Esports



GOAT-Team



Nigma-Galaxie



Orang-Utan



Rex Regum Qeon



Team Flash



ThunderTalk Gaming



ULF Esports



XForce-Abgelehnte



EWC PUBG Mobile Weltcup-Gruppenphase Gruppe B Teams: