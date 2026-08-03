Esports World Cup 2026: G2 Esports kommt mit Call of Duty: Warzone Sieg in der Resurgence Series Championship auf die Tafel

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Für die Pariser Esports-Weltmeisterschaft sind einige Call of Duty-Events geplant, wobei das erste abgeschlossene das Call of Duty: Warzone-Turnier ist. Das Battle Royale wurde beim großen Festival gezeigt, wobei die Warzone Resurgence Series 2026 Championship vergeben wurde. Dies war ein Event, bei dem 32 der besten Teams aus aller Welt um einen Preispool von 1 Million Dollar kämpften, und der Sieger wurde letztlich zum ersten Mal Gewinner dieser Ausgabe der EWC.

G2 Esports steht endlich auf dem Board, da es die Warzone Resurgence Series Championship als Spitze belegt und letztlich im Finale mit 210,4 Punkten vor der Konkurrenz abschliesst – was ausreicht, um T1, JD Gaming, Twisted Minds und Gentle Mates komfortabel zu führen, von denen jeweils zwischen 176 und 182 Punkte erzielt wurden.

Mit diesem Ergebnis im Hinterkopf kehrt G2 Esports mit 250.000 Dollar nach Hause, aber auch mit 1.000 Club Championship Points, das sind alle Club Championship Points, die es bisher gesammelt hat, sodass die Gesamtpunktzahl auf 1.000 Punkte liegt, womit die Organisation in der Gesamtwertung auf Platz elf liegt.