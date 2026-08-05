Esports World Cup 2026: Das Call of Duty: Black Ops 7 Event startet heute, hier sind die Eröffnungsspiele
Die meisten der 16 Teams beginnen ihre Turnierkampagne in den kommenden Stunden.
Heute ist der Tag, an dem das Call of Duty: Black Ops 7 Turnier beim Esports World Cup startet. Von den 16 qualifizierten Teams beginnen 12 ab dem 5. August ihre Kampagne, um zum Champion gekrönt zu werden, und die übrigen folgen morgen, am 6. August.
Die vollständige Veranstaltung läuft bis zum 9. August, die Gruppenphase findet vom 5. bis 7. August statt und die Playoffs folgen vom 8. bis 9. August. Da die Gruppen heute beginnen, fragen Sie sich vielleicht, wie die Eröffnungsspiele sind, und falls ja, können Sie unten folgende Informationen sehen.
Es sollte bekannt sein, dass es zwei Gruppen gibt, von denen jede acht Teams umfasst, wobei jede Gruppe ein Doppel-K.-o.-Format verwendet, was bedeutet, dass eine Mannschaft ein zweites Leben bekommt, bevor sie ausgeschieden ist. Ein weiterer Punkt ist, dass nur vier Teams aus jeder Gruppe weiterkommen, was bedeutet, dass vor dem Wochenende acht Mannschaften ausgeschieden sind.
EWC BOPS 7 Gruppe A Eröffnungsspiele:
- Movistar KOI gegen Carolina Royal Ravens am 5. August um 14:00 Uhr BST/15:00 MESZ
- FaZe Clan gegen The Pit um 15:15 BST/16:15 MESZ am 5. August
- G2 Esports vs. Cloud9 um 16:30 BST/17:30 MESZ am 5. August
- Gentle Mates gegen OMiT um 17:45 BST/18:45 MESZ am 5. August
EWC BOPS 7 Gruppe B Eröffnungsspiele:
- OpTic Gaming gegen Team WaR um 19:00 BST/20:00 MESZ am 5. August
- 100 Thieves gegen Boston Breach um 20:15 BST/21:15 CEST am 5. August
- Team Falcons gegen Project Notorious um 14:00 BST/15:00 CEST am 6. August
- Team Heretics gegen Vancouver Surge um 14:00 BST/15:00 MESZ am 6. August