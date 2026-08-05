Esports World Cup 2026: Das Call of Duty: Black Ops 7 Event startet heute, hier sind die Eröffnungsspiele

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Heute ist der Tag, an dem das Call of Duty: Black Ops 7 Turnier beim Esports World Cup startet. Von den 16 qualifizierten Teams beginnen 12 ab dem 5. August ihre Kampagne, um zum Champion gekrönt zu werden, und die übrigen folgen morgen, am 6. August.

Die vollständige Veranstaltung läuft bis zum 9. August, die Gruppenphase findet vom 5. bis 7. August statt und die Playoffs folgen vom 8. bis 9. August. Da die Gruppen heute beginnen, fragen Sie sich vielleicht, wie die Eröffnungsspiele sind, und falls ja, können Sie unten folgende Informationen sehen.

Es sollte bekannt sein, dass es zwei Gruppen gibt, von denen jede acht Teams umfasst, wobei jede Gruppe ein Doppel-K.-o.-Format verwendet, was bedeutet, dass eine Mannschaft ein zweites Leben bekommt, bevor sie ausgeschieden ist. Ein weiterer Punkt ist, dass nur vier Teams aus jeder Gruppe weiterkommen, was bedeutet, dass vor dem Wochenende acht Mannschaften ausgeschieden sind.

EWC BOPS 7 Gruppe A Eröffnungsspiele:



Movistar KOI gegen Carolina Royal Ravens am 5. August um 14:00 Uhr BST/15:00 MESZ



FaZe Clan gegen The Pit um 15:15 BST/16:15 MESZ am 5. August



G2 Esports vs. Cloud9 um 16:30 BST/17:30 MESZ am 5. August



Gentle Mates gegen OMiT um 17:45 BST/18:45 MESZ am 5. August



EWC BOPS 7 Gruppe B Eröffnungsspiele: