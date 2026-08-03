Esports World Cup 2026: Craime überwindet alle Erwartungen und gewinnt Street Fighter 6 Turnier

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Was würdest du tun, wenn du mit 15 250.000 Dollar gewinnen würdest? Dies ist das Dilemma, dem Jaime "Craime" Bustos derzeit gegenübersteht, denn der junge chilenische Street Fighter 6 Spieler hat es geschafft, alle Widrigkeiten zu überwinden, an die Spitze zu gelangen und am Wochenende das Street Fighter 6 Turnier bei der Pariser Esports-Weltmeisterschaft zu gewinnen, womit er damit der jüngste EWC-Champion aller Zeiten wird.

Frisch vom Erreichen des Halbfinals der Evolution Championship Series Ende Juni gelang es Craime, einige etablierte und ikonische Namen im Esport auf dem Weg zum Sieg abzuwehren, indem er Saul Leonardo "MenaRD" Mena II, Eisuke Yamaguchi und schließlich "Hibiki" im Grand Final besiegte.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass Craime mit 250.000 Dollar Preisgeld nach Hause gehen wird, aber er hat sich auch das Ticket für den Capcom Cup 13 gesichert, wenn dieser schließlich ansteht, und fügt dabei 1.000 Club-Championship-Punkte zu Team Falcons ' hinzu, da er die Organisation im weiteren Turnier vertritt. Tatsächlich haben Erfolge am vergangenen Wochenende Team Falcons an die Spitze der Tabelle katapultiert, mit bisher 2.400 Punkten.