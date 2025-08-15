Esports World Cup: 16 Spieler bleiben im Tekken 8 Turnier

HQ

Das Tekken 8 Turnier beim Esports World Cup schreitet in rasantem Tempo voran. Unzählige Spieler sind bereits ausgeschieden und nach Hause geschickt worden, und in den nächsten Tagen werden wir sehen, wie noch einige weitere ausscheiden, während ein Champion gekrönt wird.

Im Moment sind noch 16 Spieler im Rennen, alle im Rahmen der zweiten Phase des Turniers. Diese 16 Spieler wurden jeweils in eine Gruppe und eine Gruppe eingeteilt, wo sie um einen von zwei Playoff-Plätzen pro Gruppe kämpfen werden. Heute findet die erste Runde der Action statt, und morgen wird diese Phase abgeschlossen, und das alles direkt vor den Playoffs der dritten Phase und den letzten acht Spielen, um schließlich einen Sieger zu küren.

Die Gruppen und Spiele der zweiten Phase sind wie folgt angeordnet.

Gruppe A:



EDGE gegen Chikurin



eyemusician vs. CBM



Gruppe B:



JeonDDing gegen PINYA



Knie gegen Rangchu



Gruppe C:



qudans gegen Arslan Ash



ULSAN vs. kkokkoma



Gruppe D:



LowHigh gegen Mangja



Mulgold gegen ATIF



Wen siehst du angesichts der bevorstehenden Spiele als Favoriten auf die Tekken 8 Trophäe?