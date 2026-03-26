Esports Nations Cup soll einen strukturellen globalen Ökosystem-Präzedenzfall mit dem Status eines Nationalmannschaftspartners schaffen

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In diesem Sommer kehrt die Esports-Weltmeisterschaft zurück und bietet intensive Club- und Einzelkämpfe in der gesamten Welt des Esports. Obwohl es ein mega und unverzichtbares Festival ist, ist es auch etwas vertraut, da Esports meist immer im Clubformat betrieben wurde. Der Esports Nations Cup im November zielt darauf ab, das Drehbuch der Esports-Struktur komplett neu zu schreiben.

Während einige Spiele nationale Turniere erforscht haben (einschließlich Overwatch und der in diesem Jahr zurückkehrenden Weltmeisterschaft), war Esports größtenteils keine nationale Tätigkeit. Die in Saudi-Arabien ansässige ENC will das ändern, indem sie die Länder auffordert, Teams und einzelne Spieler zu entsenden, die sie in verschiedenen Turnieren für verschiedene einzigartige Spiele vertreten. Damit das funktioniert, muss ein globales Ökosystem vorhanden sein, das die nationale Esports-Entwicklung unterstützt, und das ist nun das, was ausgebaut wurde.

Der ENC hat Teams und Einzelpersonen in über 100 Ländern den Status eines National Team Partner verliehen, eine Prämisse, die "bestehende Rahmenwerke ergänzen und nicht ersetzen" und anderweitig "Verbindungen stärken und die langfristige nationale Entwicklung unterstützen" soll.

Die Pressemitteilung erklärt: "National Team Partners werden die Teambildung leiten, lokale Gemeinschaften mobilisieren und die Strukturen schaffen, die notwendig sind, um die Teilnahme und das Wachstum von Esports zu ermöglichen. Um eine weltweite Beteiligung zu gewährleisten, werden Länder und Gebiete ohne Partner durch regionale Strukturen der EF unterstützt."

Die vollständige Liste der bestätigten Partnerländer finden Sie hier, wo Sie Länder wie Großbritannien, Spanien, Dänemark, Deutschland, Italien, Norwegen, Schweden und weitere sehen.

Über dieses Programm sagte Ralf Reichert, CEO der Esports Foundation: "Der Esports Nations Cup führt etwas ein, das Esports noch nie zuvor hatte: ein globales System für Nationalmannschaften in beispiellosem Ausmaß. Die Reaktionen, die wir aus aller Welt erhalten haben, zeigen, dass die Gemeinschaften bereit für diesen nächsten Schritt sind. Gemeinsam mit unseren Partnern bauen wir die Strukturen auf, die es den Spielern ermöglichen, ihre Nationen zu vertreten und auf der größten Bühne im Esports zu konkurrieren. Mit mehr als 100 Nationen, die nun Teil des Systems sind, entwickelt sich der Esports Nations Cup vom Konzept zur Realität – und etabliert nationale Esports als dauerhaften Bestandteil der globalen Wettbewerbslandschaft."

Wirst du dir den Esports Nations Cup anschauen, wenn er vom 2. bis 29. November stattfindet?