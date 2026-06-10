Esports Nations Cup 2026: Hier sind alle 16 eingeladenen Dota 2 Teams

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Später in diesem Jahr werden viele der besten Spieler nach Saudi-Arabien reisen, um am Esports Nations Cup teilzunehmen, einem international ausgerichteten Event, bei dem die vereinsbasierte Action der Esports-Weltmeisterschaft des Sommers (dieses Jahr in Paris) gegen ein Nation-gegen-Nation-Match eingetauscht wird.

Derzeit findet der erste Esports Nations Cup vom 2. bis 29. November statt, mit zahlreichen Turnieren in einem breiten Spektrum an Spielen. Die große Frage ist, ob das Ereignis offiziell in Saudi-Arabien stattfinden wird, da ein Hauptgrund für die Verlegung der EWC nach Frankreich offenbar der anhaltende Konflikt im Nahen Osten ist.

Dennoch bleibt der Plan derselbe, und wir kennen nun die 16 Nationen, die direkt eingeladen wurden, am geplanten Dota 2 Turnier teilzunehmen, plus den vollständigen Kadern, die diese Nationen aufstellen werden. Sehen Sie sich diese Informationen unten an.



China – Ame, Xm, XXs, fy, y' und XinQ (S)



Kasachstan – watson, Malady, Malik, daze, Samat1, xsvampire (S) und TA2000 (S)



Malaysia – Ghost, NothingToSay, Ws, zeal, xNOva, MidOne (S) und Chucky (S)



Dänemark – 1 Striker, Cy-, Ace, MISERY, N0tail, Cr1t- (S) und Ivz (S)



Schweden – miCKe, Insania, Boxi, Xibbe, charlie, Pablo (S) und Gorgc (S)



Vereinigte Staaten – SumaiL, Quinn, Fayde, Speeed, Sneyking, Yamsun (S) und Gunnar (S)



Indonesien – Jikroy, Dalul, Fbz, Mikoto, Whitemon, Pota2 (S) und Jhocam (S)



Deutschland – Yuma, Stormstormer, Qojqva, tOfu, rmN-, Copy (S) und jmn (S)



Jordanien – ATF, Valyrian, islA, AfrOmoush, Nagato, Joeel (S) und Kemps (S)



Bulgarien – Nikobaby, bzm, lil pleb, Mastermind, FAILETZ, Evidence (S) und CTOMAHEH1 (S)



Nordmazedonien – Zipzap, Stojkov, GodKid-, Saksa, H8 und Kralot_bulo (S)



Ukraine – Kreker, QBFY, PMA, Niku, Gotthejuice, Akamu (S) und OnLiTaL (S)



Niederlande – Crystallis, Shad, Seleri, Crayon, Boerenyoghurt, Myron (S) und Wayne (S)



Republik Moldawien – rubikon155, Chief_Keef, Tony_who, Save-, Spacewalker, Requiem (S) und Schaufel (S)



Polen – Nisha, Steq, Exotic_Deer, Ekki, Eejit, Fey (S) und Dave (S)



Brasilien – Costabile, 4analog, Lelis, Thiolicor, KJ, fcr (S) und 4dr (S)



Weitere Nationen qualifizieren sich ebenfalls für dieses Event über regionale Online-Qualifikationen, die diesen Sommer stattfinden, mit weiteren 16 verfügbaren Plätzen, die auf Länder in Nordamerika, Südamerika, Westeuropa, Osteuropa, MENA + Zentralasien, Subsahara-Afrika, Süd- + Ostasien sowie Südostasien + Ozeanien verteilt werden.

Wirst du im November beim Esports Nations Cup einschalten?