Esports Nations Cup 2026: Die 16 eingeladenen Länder und Kader wurden bestätigt

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Während derzeit ein Großteil des Fokus auf der Esports-Weltmeisterschaft liegt, da das große Festival Paris im Juli und August übernehmen will, findet später im Jahr 2026 auch der erste Esports Nations Cup statt. Dies wird ein Country-gegen-Country-Turnier, bei dem die Vereinsaktion auf Eis gelegt wird, um stattdessen zu sehen, wie Nationen im November in zahlreichen Videospielturnieren gegeneinander antreten.

Ein solcher Titel, der präsent sein wird, ist League of Legends, und bereits ist die Esports Foundation der Veranstaltung voraus, indem sie 16 der 32 Nationen (und deren jeweilige Kader) bestätigt, die auf direkte Einladung an der Veranstaltung teilnehmen werden. Die übrigen 16 Nationen werden in den kommenden Monaten über Online-Qualifikationen bestimmt.

Da die League of Legends ENC Finals zwischen dem 21. und 29. November stattfinden, können Sie unten die 16 eingeladenen Teams und ihre Kader sehen.