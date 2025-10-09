ESL Pro League Saison 22: Hier sind die acht teilnehmenden Teams und die Playoffs

HQ

Die 22. Saison der ESL Pro League geht an diesem Wochenende zu Ende. Das Turnier, das im Rahmen der DreamHack in Schweden ausgetragen wird, brachte 22 der besten Teams aus der ganzen Welt ins Land, aber jetzt sind nur noch acht übrig.

Die Gruppenphase ist abgeschlossen und wir kennen nun die acht Mannschaften, die in die Playoffs eingezogen sind, und auch, wie diese acht Teams in die Gruppe eingeteilt wurden. Bevor wir dazu kommen, sollten Sie wissen, dass morgen, am 10. Oktober, das Viertelfinale stattfindet, das Halbfinale am Samstag, den 11. Oktober, und das große Finale am Sonntag, den 12. Oktober. Außerdem ist das Bracket unten so angeordnet, dass die vier besten Teams auf der gleichen Seite des Brackets stehen und die letzten vier ebenso, was bedeutet, dass beispielsweise FaZe Clan nur im großen Finale auf Natus Vincere treffen können.



Teamgeist vs. Faze Clan



Furia vs. Team Vitality



Mouz gegen Natus Vincere



3DMax gegen Team Falcons



Wenn der Gewinner mit 100.000 $ nach Hause geht, wer wird Ihrer Meinung nach die Nase vorn haben?