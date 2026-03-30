ESL One Birmingham: Tundra Esports setzt die jüngste Erfolgsserie mit einem weiteren Titel fort

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Das derzeit beste Team in der Welt des Wettkampfs Dota 2 ist zweifellos Tundra Esports, das seit November 2025 BLAST Slam IV und V, DreamLeague Season 28 und nun auch ESL One Birmingham gewonnen hat.

Das große Event endete am Wochenende und bot ein Finale, in dem Tundra Esports gegen Team Yandex traf. Nachdem ein überzeugendes 3:1-Ergebnis zugunsten von Tundra Esports ' ausfiel, ein Duell, das tatsächlich auf ein Upper Bracket Finale folgte, bei dem Tundra Esports und Team Yandex aufeinandertrafen, wobei ersterer ebenfalls mit 2:0 gewann, hob das in London ansässige Team die Trophäe und wurde erneut zum Meister gekrönt.

Was als Nächstes für Tundra Esports ansteht, wird das Team bald Mitte April bei PGL Wallachia Season 8 auftreten, bevor es sich im Mai auf BLAST Slam VII richtet, vor der Esports-Weltmeisterschaft im Sommer.