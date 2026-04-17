ESL FACEIT Group wird ihre Turniere auf Kick streamen

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Angesichts des enormen Wachstums von Kick als Livestreaming-Plattform ist diese neueste Nachricht der ESL FACEIT Group vielleicht weniger überraschend. In einer Pressemitteilung wird bestätigt, dass zukünftige EFG-Turniere, Events und Übertragungen ebenfalls auf Kick live übertragen werden, mit der Absicht, dass die Verpflichtung zu dieser Plattform dem Veranstalter jüngere Fans ermöglicht.

EFG hat festgestellt, dass Kick ein Ort ist, an dem "jüngere, digital native Zielgruppen am aktivsten sind", und indem es Kick als Teil seiner bestehenden Distribution aufnimmt (das heißt, YouTube und Twitch werden weiterhin unterstützt werden), sollte es seine Inhalte "zugänglicher machen als je zuvor".

Zu diesem Schritt hat EFGs SVP für Werbung und Vertrieb, Steve Ford, Folgendes gesagt: "Unser Ziel war es immer, Esports zu den Fans zu bringen, wo immer sie sich befinden. Indem wir mit Kick zusammenarbeiten, fügen wir nicht nur einen neuen Stream hinzu; wir gehen in eine langfristige Zusammenarbeit ein, die darauf abzielt, die globale Präsenz von Counter-Strike und Dota 2 durch die Ansprache neuer und schrittweisender Zielgruppen auszubauen."

Der einzige zusätzliche Haken bei dieser Nachricht ist, dass Kick nun als exklusives Übertragungsziel für die ESL Challenger League dient, was bedeutet, dass Sie die Streaming-Plattform nutzen müssen, wenn Sie Zweitliga-Action Counter-Strike 2 sehen möchten.