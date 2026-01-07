HQ

Ich lehne nie ein gut gemachtes Puzzle ab. Das ist schon lange so. Ich habe viele gute Puzzles abgeschlossen und sie in vollen Zügen genossen, während ich in einen Art tranceähnlichen meditativen Zustand versank, meine Gehirnzellen rieb und genauso schnell aufwachte, wenn die Frustration für mein kleines altes Gehirn zu groß wurde. Es ist ein bisschen ein Balanceakt. Ein gutes Puzzlespiel sollte nicht zu einfach sein, aber wenn es plötzlich umkippt und nervig wird, weil die Lösungen verlangen, dass du ganz oben auf einer MENSA-Liste stehst, funktioniert es einfach nicht. Escape Simulator 2 trifft hier die perfekte Balance zwischen einem gut eingeschätzten Schwierigkeitsgrad und einem, das geradezu problematisch ist.

Die Fortsetzung enthält einige neue Funktionen, von denen die größte nutzergenerierte Inhalte sind. Du oder jeder andere, kannst deine eigenen Escape Rooms zusammenstellen. Das trägt offensichtlich dazu bei, dass es Inhalte gibt, mit denen man sich über lange Zeit beschäftigen kann. Es macht sowohl Spaß als auch macht Spaß, und genau wie sein Vorgänger ist der Koop zentral und wird aktiv gefördert. Ich wünschte auf jeden Fall, ich hätte sieben Leute (sogar noch klügere als ich), die mir beim Spielen Escape Simulator 2 geholfen hätten, denn ich habe es wirklich gebraucht.

Verrottete Piratenschiffe und mysteriöse Inka-Tempel sind nur einige der Orte, die manchmal lächerlich schwierige Rätsel bieten.

Ich halte mich für relativ intelligent. Nicht besonders klug oder begabt, aber klug genug, würde ich ohne Scham sagen. Und ich hatte kein Problem damit, mich durch die frühen Räume des Spiels zu kämpfen, aber im Verlauf wurde es so schwierig, dass ich von all dem hektischen Kopfzerbrechen eine Migräne bekam. Glücklicherweise gibt es ein Hinweissystem, mit dem man Tipps zum Lösen der Rätsel bekommt, wenn sie zu schwierig werden – leider sind selbst die Hinweise zu knifflig. Ich meine, ein Hinweis sollte helfen, anstatt dich noch schwieriger zu machen. Irgendwo hier begann ich zu zweifeln, ob ich überhaupt über erwähnenswerte Intelligenz verfügte, aber es scheint, als wäre ich nicht der Einzige, der in Schwierigkeiten geraten ist. Ich finde Trost in dem Gedanken, dass andere da draußen sich genauso schlecht fühlten wie ich beim Spielen Escape Simulator 2.

Das gesagt, ist es tatsächlich ein gutes Spiel. Ich muss zugeben, dass ich zu dumm bin, um mich durch die Kampagne zu kämpfen (es gibt zum Start zwölf offizielle Level) und dass ich wahrscheinlich mehr Spaß mit vielen anderen Spielern gehabt hätte. Ansonsten sind die Rätsel sehr gut gemacht, clever und sehr lohnend zu lösen. Escape Simulator 2 ist außerdem ein Spiel, das sehr flüssig läuft und keine Bugs hat. Kurz gesagt, es ist eine gut gemachte und polierte Kreation.

Escape Simulator 2 nimmt dich auch mit ins All, wo dir ein Whodunnit-Rätsel präsentiert wird, das du lösen musst.

Wenn du brutal schwierige Rätsel magst, ist dies das richtige Spiel für dich. Wenn du – wie ich – mit Rätseln zufrieden bist, die man lösen kann, ohne irgendein Übermensch zu sein, wirst du hier trotzdem jede Menge Spaß finden. Es gibt auch viele nutzergenerierte Escape Rooms, die nicht so komplex sind wie die, die Pine Studio selbst zusammengestellt hat. Allerdings hat mir das weihnachtliche Szenario, das sie im Dezember veröffentlicht haben, wirklich gut gefallen. Gegen Ende war es immer noch viel zu schwierig, aber die Reise dorthin war wirklich großartig und führte zu einer sehr gemütlichen Weihnachtsstimmung. Ich werde auf jeden Fall zurückkehren und in Zukunft einige neue Rätsel angehen, aber im Moment habe ich das Gefühl, dass ich fertig bin. Ich bevorzuge Spiele, bei denen ich mich beim Spielen von normaler Intelligenz fühle, und wie gesagt, ich fühle mich beim Spielen Escape Simulator 2 nicht so.

Zusammengefasst: Escape Simulator 2 ist ein gut gebautes, solides und spaßiges Spiel, das unter einem fehlerhaften Hinweissystem und einer viel zu steilen Schwierigkeitskurve leidet. Der Fokus liegt eindeutig auf dem Mehrspielermodus, und das Spiel ist weniger geeignet, wenn man lieber alleine spielt. Glücklicherweise macht es auch Spaß, alle Spieler dabei zu beobachten, wie sie im integrierten Puzzle-Editor des Spiels ihre eigenen cleveren und unterhaltsamen Rätsel bauen.

