Escape from Tarkov: Details aus Patch 0.12

Escape from Tarkov wird "sehr bald" auf die Spielversion 0.12 aktualisiert, Entwickler Battlestate Games hat dafür sogar extra einen detaillierten Trailer erarbeitet. Die aufwändigste Neuerung ist der Wechsel auf Unity (2018.4), was Netzwerk- und Serverkomponenten optimiert, aber auch einige seit langem bekannte Fehler auszumerzen scheint. Spieler werden vor allem die neuen Third-Person-Animationen bemerken, die zuvor nicht enthalten waren. Außerdem wird durch diesen Schritt Temporales Anti-Aliasing im Vollbild ermöglicht.

Ebenfalls neu ist das Versteck, in das wir nach jedem Überfall zurückkehren können, um uns zu regenerieren und eine Verschnaufpause einzulegen. Wir können diesen sicheren Hafen erweitern und anpassen, uns medizinisch versorgen, Nahrung und Wasser aufbereiten, eine Bitcoin-Farm errichten und noch viel mehr Quatsch verzapfen.

Die geheime Militärbasis von RosReserv - Reserve - ist ein weiterer Ort, den Spieler von Escape from Tarkov mit Version 0.12 erkunden dürfen. Battlestate wird nicht müde zu betonen, wie groß und weit dieses Areal ausfällt, aus diesem Grund werden sich wohl vor allem Scharfschützen und Scouts freuen. Minenfelder erschweren die Erkundung jedoch, ihr müsst also vorbereitet und geduldig sein.

Shturman ist ein neuer Boss, der sich in der Nähe des Sägewerks in den Wäldern befindet. Händler bekommen mit dem NPC Jaeger in diesem Patch einen Kollegen, der ihnen bei Quests aushilft. Darüber hinaus können Spieler bald Waffen-Presets erstellen und speichern und auf die Wärmebild-Brille T-7 zugreifen.

