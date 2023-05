Es wird keine Fortsetzung von Twins geben

HQ

Ivan Reitmans lang geplante Fortsetzung des Komödienklassikers Twins aus dem Jahr 1988 scheint tot im Wasser zu sein, und Triplets, wie der Film heißen sollte, wurde auf Eis gelegt. Arnold Schwarzenegger verriet dies in einem Interview mit The Hollywood Reporter , in dem er auch mit dem Finger auf den Sohn des verstorbenen Regisseurs, Jason Reitman, zeigte, der nun anscheinend schuld daran ist, dass Drillinge nie stattfinden werden.

Ein bisschen traurig, zumal sowohl Arnold Schwarzenegger als auch Danny Devito von dem Projekt begeistert waren, das auch Eddie Murphy als neues und drittes Mitglied des Duos beinhalten sollte. Anscheinend stoppte Jason das Projekt nach dem Tod seines Vaters aus dem einfachen Grund, dass er persönlich die Idee einer Fortsetzung von Twins nie realisierbar fand.

"Jason Reitman hat es ---, er hat das Projekt buchstäblich gestoppt, als sein Vater starb.

Sein Vater wollte es unbedingt tun. Ich wollte es unbedingt machen. Danny DeVito wollte es unbedingt machen. Wir hatten die Finanzierung. Als sein Vater starb, sagte Jason: 'Ich mochte die Idee nie' und legte sie fest."

Stattdessen haben Schwarzenegger und Devito gemeinsam an einem separaten Projekt gearbeitet, über das wir hoffentlich noch in diesem Jahr mehr erfahren werden. Dies ist nicht das erste Mal, dass eine Schwarzenegger-Fortsetzung auf Eis gelegt wurde, ebenso wie die Fortsetzung von Conan der Barbar, die in den letzten zehn Jahren in der Schwebe war. Eine Fortsetzung von Twins mit Eddie Murphy hätte Spaß machen können, oder was meint ihr?