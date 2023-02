Es sieht so aus, als ob die Twisted Metal-Serie dieses Jahr erscheinen wird

HQ

Es sieht so aus, als ob neben der laufenden und brillanten The Last of Us-Serie und dem Gran Turismo-Film im Sommer dieses Jahr ein weiteres PlayStation Productions-Projekt veröffentlicht wird. Ein kürzlicher Tweet von PlayStation's Head of Product und Head of PS Productions, Asad Qizilbash, hat angedeutet, dass die Twisted Metal-Show auch in diesem Jahr kommen wird.

Der Tweet dreht sich um eine Aufzugsfahrt im PS Productions HQ, die Bilder von The Last of Us und Gran Turismo zeigt, um beide Projekte zu hypen, und ist mit dem sehr klaren Text betitelt:

"PlayStation Productions dieses Jahr in einer Aufzugsfahrt. Du kannst mich nicht sehen, aber mein Kopf brennt auch."

Für alle, die nicht wissen, worauf die zweite Hälfte des Tweets anspielen könnte, hinterlassen wir unten ein Bild von Twisted Metal.

Es sollte gesagt werden, dass es noch keine Erwähnung eines Veröffentlichungsdatums für die Twisted Metal-Serie gegeben hat, und dass die letzte öffentliche Ankündigung, die wir erhalten haben, darauf zugeschnitten war, Peacock das Projekt Anfang letzten Jahres aufzunehmen.