Es kostete Sony 3,5 Millionen US-Dollar, um Ark: Survival Evolved für einen einzigen Monat auf PlayStation Plus zu bringen

Es kommt nicht sehr oft vor, dass wir einen Höhepunkt hinter dem finanziellen Vorhang von Gaming-Abonnementdiensten bekommen, da Microsoft, Sony und so weiter in der Regel sehr geheimnisvoll über diese Informationen sind. Dies ist jedoch eine Ausnahme, da eine Einreichung bei der U.S. Securities and Exchange Commission einen Einblick in das gegeben hat, was es brauchte, um Ark: Survival Evolved auf Game Pass und PlayStation Plus zu bekommen.

Wie in dem von Snail Games USA (der Muttergesellschaft des Entwicklers Studio Wildcard) eingereichten Bericht erwähnt, wurde gesagt, dass Sony, um das Spiel bereits im März als kostenlosen Titel anzubieten, das Technologieunternehmen 3,5 Millionen US-Dollar kostete, während Microsoft nur 2,5 Millionen US-Dollar zahlen musste, um es sechs Monate lang im Game Pass zu halten.

Darüber hinaus ergab die Einreichung auch, dass es Microsoft nur 2,3 Millionen US-Dollar gekostet hat, um sicherzustellen, dass Ark II nach seiner Einführung im nächsten Jahr für drei Jahre Teil des Xbox Game Pass-Angebots sein würde.

