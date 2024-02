Es gibt keine Pläne für eine Fortsetzung von Rainbow Six: Siege

HQ

Wenn Sie den jüngsten Trend gesehen haben, dass bestimmte Live-Service-Spiele Fortsetzungen bekommen und dann scheinbar die Landung vermasseln und sich fragen, ob Ubisoft jemals etwas Ähnliches mit Rainbow Six: Siege versuchen wird, haben wir gute Nachrichten für Sie.

Der Creative Director des Spiels, Alexander Karpazis, hat am Wochenende auf der Six Invitational 2024 in Sao Paulo gesagt, dass Siege keine Fortsetzung braucht, dass die Spiel-Engine stark und sehr gut in der Lage ist, den Titel weiter auszubauen, und dass er keinen Nutzen darin sieht, das zu versuchen, woran andere Spiele gescheitert sind, indem er sich nach einer Fortsetzung umsieht.

Wie von PC Gamer transkribiert: "Die Idee, Engines auf etwas umzustellen, das von der Stange erhältlich ist, entspricht einfach nicht den Anforderungen eines wirklich kompetitiven und anspruchsvollen Spiels wie Siege.

"Ich werde keine Namen nennen, aber man sieht Spiele, die Fortsetzungen durchlaufen haben und den Ball einfach komplett fallen gelassen haben, weil sie alles neu machen müssen, was sie im ersten Spiel gemacht haben. Es kann wirklich frustrierend sein, wirklich kostspielig und am Ende bringt es Ihnen nicht einmal etwas, das ein Vorteil war. Wenn man weiß, womit man anfangen muss, und wenn man es aufbaut, dann sehen wir Erfolg. Und das ist der Punkt, an dem wir wissen, dass wir Siege in die Zukunft führen können."

Karpazis äußerte sich auch dazu, wie Ubisoft die Notwendigkeit vermeiden will, eine Fortsetzung zu entwickeln. "Ich kann mit Zuversicht sagen, dass wir wahrscheinlich eine der besten Engines der Welt haben, wenn es um Live-PvP-Shooter geht. Das Team ist unglaublich, und wir haben ein riesiges Engine-Pipeline-Team, das jeden Monat die Art und Weise verbessert, wie wir Inhalte schneller, robuster, stabiler und hoffentlich so weit wie möglich bereitstellen können. Wir wissen wirklich, dass dies ein Spiel ist, das mit den Leuten, dem Talent und den Werkzeugen, die wir heute haben, ewig bestehen kann."

Denkst du, dass es eine gute Idee ist, bei der aktuellen Siege Engine und Plattform zu bleiben, oder denkst du, dass das Spiel von einem Übergang zu einer Fortsetzung profitieren würde, die auf einer verbesserten Engine läuft?