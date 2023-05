Erweitern Sie Ihr MacBook mit dem Satechi Pro Hub Max

HQ

Laptops sind großartig, wenn es um Portabilität geht, aber mit einer begrenzten Größe geht eine begrenzte Anzahl von Optionen einher, insbesondere im Anschlussbereich. Da MacBooks hier zu den größten Übeltätern gehören, hat Satechi ein Gerät entwickelt, das die verfügbaren Anschlüsse Ihres MacBook-Geräts massiv erweitern kann, und alles, was es braucht, sind zwei USB-C-Anschlüsse zum Anschließen. Bei der Rückkehr erhalten Sie zwei weitere USB-Cs, einen 4K-HDMI-, Gigabit-Ethernet-, USB-A-, Micro-/SD-Kartenleser und eine Audiobuchse.

Mit einer so großen Auswahl an Anschlüssen, mit denen man herumspielen kann, haben wir einen Blick auf die Satechi Pro Hub Max in der neuesten Folge von Quick Look geworfen, in der unser Magnus eine Menge Gedanken und Fakten über das Begleitgerät teilt.