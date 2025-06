Erwarte viele Siedlungen mit der Dichte von Novigrad in The Witcher 4

HQ

The Witcher 4 wird eine große Veränderung in den technologischen Fähigkeiten von CD Projekt Red markieren. Wie wir kürzlich in der Demo der Unreal Engine 5 für das Spiel gesehen haben, wird es eindeutig ein visuell beeindruckendes Spiel sein, aber es wird auch viel mehr Details enthalten, wenn es um Siedlungen geht.

Im Gespräch mit GamesRadar sagte Jan Hermanowicz, Engineering Production Manager bei der Tech-Demo von The Witcher 4, dass das Studio das Beste aus der neuen Hardware machen wird, die wir seit dem letzten Witcher-Spiel gesehen haben.

"Diesen Generationswechsel wollen wir richtig machen", sagte er. "Unser Ziel ist es, die Vorteile voll auszuschöpfen und wirklich das Erlebnis der nächsten Generation zu bieten." In der Demo sahen wir das Dorf Valdrest in Kovir. Auch wenn es in Bezug auf die Gesamtgröße nicht beeindruckend erscheinen mag, war die Dichte des Dorfes vergleichbar mit Novigrad von The Witcher 3: Wild Hunt.

"Wir haben uns tatsächlich angeschaut, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, was daran cool war und was wir damals nicht machen konnten." sagte Hermanowicz. Das Team verbrachte auch "viel Zeit damit, sich Aufnahmen von Novigrad aus Witcher 3 anzusehen".

Novigrad setzte den Maßstab dafür, was CDPR mit Fantasy-Siedlungen erreichen kann, und wenn man der Tech-Demo Glauben schenken darf, könnten wir sehr wohl riesige Städte von ungeahntem Ausmaß in The Witcher 4 sehen.