Erwarten Sie nicht, Robert Downey Jr. wieder als Iron Man zu sehen

Marvel Studios bringt eine traurige Nachricht für alle, die noch einen Hoffnungsschimmer hegten, Robert Downey Jr. in Zukunft als Iron Man wieder auftauchen zu sehen, zumindest wenn wir Studiochef Stephen Broussard glauben sollen. In einem Interview mit io9 zerstreute er ein für alle Mal Spekulationen, dass Downey Jr. eine Chance erhalten würde, die Rolle wieder aufzunehmen, und stattdessen stellte Broussard klar, dass sich die Erzählung nun vollständig auf die neuen Helden verlagert hat, die wir seit Beginn von Phase 4 kennengelernt haben.

"Wenn man sich Cassie [Lang in Quantumania] ansieht, die einen Anzug bekommt und Kate Bishop [in Hawkeye], werden neue Charaktere wie Jack in Werewolf by Night eingeführt. Nach diesen ersten 10 Jahren des Marvel-Geschichtenerzählens werden Fackeln weitergegeben, wie mit Robert Downey Jr., der nicht mehr auf dem Tisch liegt und solche Sachen. Es war also so, als würde eine neue Generation an die Spitze treten, was in den Comics immer passiert ist."

Traurig wie die Hölle, aber auch verständlich, dass Marvel die neuen Superhelden hervorheben will.

Was hältst du von den Marvel-Filmen, die wir haben, seit die alten Charaktere in Rente gegangen sind?