Erwarten Sie nicht, dass Frasier Cheers in absehbarer Zeit besuchen wird

Cheers bleibt eine der beliebtesten Sitcoms aller Zeiten und lief für 11 brillante Staffeln, hauptsächlich in den 80er Jahren, und folgte dem Leben in einer Bar namens Cheers in Boston. Wie Sie wahrscheinlich wissen, bekam es auch die Spin-off-Serie Frasier, die ebenfalls sehr populär wurde, in der der Psychiater Frasier Crane nach Seattle zog.

Letzten Monat kehrte Frasier in einer Fortsetzung der Serie auf Paramount+ zurück, in der der Charakter zurück nach Boston gezogen ist, um näher bei seinem Sohn zu leben. Zurück in Boston zu sein bedeutet, dass Frasier Cheers besuchen kann, wann immer er will, etwas, das man sich vorstellen kann, da es 11 Jahre lang ein so wichtiger Ort für ihn war.

Aber laut einem neuen Deadline-Interview mit Kelsey Grammer, die Frasier spielt, wird dies wahrscheinlich nicht passieren:

"Ich bin mir nicht sicher, ob die Jungs, die 'Cheers' geschrieben haben, wollen, dass wir zu Cheers zurückkehren. Es ist wie: Lasst uns das so lassen, wie es ist. Es ist ein Denkmal in den Köpfen der Fernsehgeschichte. Aber ist es möglich, dass wir jemanden aus alten Tagen an der Bar sehen? Vielleicht. Ich habe gerade vor einer Weile darüber gespuckt, dass es irgendwie lustig sein könnte, nächstes Jahr eine Weihnachtsshow zu machen, die Christmas of Cheers Past. Frasier konnte Szenen wiederholen, die er zuvor erlebt hatte, wie wenn er einen Fehler gemacht hatte. Was konnte er tun, um das Problem zu beheben? [Lacht] Ich weiß nicht, es scheint einfach eine gute Idee zu sein und es wäre wirklich lustig. Und [die Originalbesetzung] müsste nicht einmal erscheinen; Es wären nur alte Clips. Aber wir werden sehen. Weißt du, ich liebe Ted [Danson] und die Arbeit mit ihm, also würde ich gerne etwas mit ihm machen. Wir haben diese Idee einfach noch nicht durchbrochen."

Im Grunde scheint es, als könnten wir erwarten, dass Frasier sich mit Charakteren aus Cheers verbindet - aber dass er den alten Ort nicht selbst besuchen wird. Vielleicht ist es das Beste, oder möchten Sie ein letztes Mal sehen, was in der alten Bar über drei Jahrzehnte später passiert?