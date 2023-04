Erwarten Sie mehr Tron-Spiele von Bithell Games

HQ

Tron: Identity von Bithell Games ist gerade auf PC und Nintendo Switch erschienen, und während viele von euch wahrscheinlich bereits im Spiel in Disneys Science-Fiction-Welt zurückgekehrt sind, werden Tron-Fans froh sein zu hören, dass es in Zukunft mehr Tron von Bithell Games geben wird.

Wie in einem Blogeintrag auf der D23-Website erwähnt, sprach Disney Games-Produzentin Heidy Vargas darüber, was als nächstes für die Welt von Tron kommt, und erklärte:

"Es sind noch ein paar andere Projekte in Arbeit, die ich noch nicht erwähnen kann, aber natürlich ist TRON: Identity der Beginn der Zusammenarbeit von Bithell Games mit Disney an TRON-spezifischen Spielen. Die Spieler können davon ausgehen, dass in Zukunft weitere TRON-Titel folgen werden."

Es gibt kein Wort darüber, wie die Zukunft der Tron-Videospiele aussehen wird, aber erwarten Sie weitere Erkundungen dieses ikonischen Science-Fiction-Universums.