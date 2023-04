Erwarten Sie keine PS5- oder Xbox-Serienversion von The Division 2

HQ

Während Ubisoft sich verpflichtet zu haben scheint, The Division 2 mindestens für das nächste Jahr (und wahrscheinlich darüber hinaus) am Laufen zu halten, bedeutet dies nicht, dass das Spiel in absehbarer Zeit die Vorteile der Hardware der PS5- und Xbox-Serie voll ausschöpfen wird.

Wie in einem Interview mit MP1st erwähnt, ging Yannick Banchereau, Creative Director des Spiels bei Massive Entertainment, auf diese Situation ein, indem er sagte:

"Das ist unwahrscheinlich, denn wenn wir diese wirklich voll ausnutzen wollten, da wir nur eine Version des Spiels haben, die auf allen Plattformen verfügbar ist, würde die volle Nutzung dieser bedeuten, dass das Spiel nicht mehr auf den alten Generationen verfügbar wäre.

"Wir haben immer noch viele Spieler, die auf allen Generationen spielen, und wir sind nicht bereit, sie zurückzulassen und sie zu bitten, aufzurüsten. Im Moment versuchen wir sicherzustellen, dass jedes Mal, wenn wir etwas hinzufügen, es auch auf der alten Generation reibungslos läuft."

Obwohl es in absehbarer Zeit keine native Version des Spiels der aktuellen Generation geben wird, können PS5- und Xbox-Series-Spieler zumindest die Vorteile von 60 fps und 4K-Auflösung nutzen, die vor einiger Zeit in einem Patch zur Verfügung gestellt wurden.