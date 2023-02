Erwarten Sie in Zukunft weniger Marvel-Shows

HQ

Phase 4 der Marvel Cinematic Universe war eine Übergangszeit, in der viel experimentiert wurde - auch mit Originalshows, die auf Disney+ Premiere feierten. Einige davon wurden sehr gut angenommen, andere weniger, und es war alles eine ziemliche Lernerfahrung für Marvel Studios-Chef Kevin Feige.

In einem Interview mit Entertainment Weekly sprach Feige über dieses Thema und sprach darüber, was als nächstes für MCU-Shows kommt, und enthüllte, dass der Plan und das Format in Zukunft optimiert werden.

"Wir wollen, dass Marvel Studios und die MCU-Projekte wirklich herausstechen und sich von ihnen abheben. Die Leute werden das sehen, wenn wir weiter in Phase 5 und 6 kommen. Das Tempo, mit dem wir die Disney+-Shows herausbringen, wird sich ändern, damit jeder von ihnen die Chance bekommt, zu glänzen."

Auf die Frage, ob dies in Zukunft weniger oder mehr verteilte MCU-Shows bedeutet, bestätigte Feige einfach:

"Beides, denke ich."

Denkst du, dass dies der richtige Ansatz für die zukünftigen Shows des MCU ist?