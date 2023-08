Erwarten Sie, dass Sie "bis Ende des Jahres" von Baldur's Gate III auf Xbox hören

HQ

Die Veröffentlichung von Baldur's Gate III in Version 1.0 war überall im Shop. Die PC-Version debütiert am Donnerstag, den 3. August, und die PS5-Edition kommt Anfang September. Was die Version der Xbox-Serie betrifft, so hat Larian bestätigt, dass sie auf dem Weg ist, aber aufgrund der Schwierigkeiten, den geteilten Bildschirm auf der Plattform zum Laufen zu bringen, dauert es länger als erwartet. Wie lange die Fans warten müssen, bis das Spiel auf Xbox Series X/S debütiert, ein neuer Tweet (oder ich denke, ein Beitrag in diesen Tagen) auf Twitt ... X hat angedeutet, dass ein Start im Jahr 2024 in Aussicht stehen könnte.

Der Verlagsleiter von Larian, Michael Douse, hat sich an X gewandt, um zu erklären:

"Wir haben in der Vergangenheit oft gesagt, dass das Problem darin besteht, dass bei der Series S ein geteilter Bildschirm funktioniert, was mehr Zeit in Anspruch nimmt, aber noch in Arbeit ist. Dies ist eine große technische Hürde, aber wir sind nicht in der Lage, das Spiel ohne dieses Feature im Ökosystem zu veröffentlichen.

"Weit davon entfernt, exklusiv zu sein, haben wir keinen Exklusivitätsvertrag, der uns daran hindert, auf Xbox zu starten. Das Problem ist eine technische Hürde. Wir können die Split-Screen-Funktion nicht entfernen, da wir verpflichtet sind, mit Funktionsparität zu starten, und versuchen daher weiterhin, sie zum Laufen zu bringen.

"Wir haben eine ganze Reihe von Ingenieuren, die sehr hart daran arbeiten, das zu erreichen, was kein anderes RPG dieser Größenordnung erreicht hat: nahtlose Drop-in-Drop-out-Koop in der Series S. Wir hoffen, bis Ende des Jahres ein Update zu haben."

Es ist der letzte Teil, der wirklich interessant ist, denn mit der Aussage "Wir hoffen, bis Ende des Jahres ein Update zu haben", deutet dies darauf hin, dass die Xbox-Versionen nicht vor 2024 fertig sein werden.

Wann, glauben Sie, wird Baldur's Gate III für Xbox-Konsolen erscheinen?