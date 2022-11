Erwarte keinen DLC für God of War: Ragnarök

HQ

God of War: Ragnarök wurde vor zwei Wochen mit einem Paukenschlag veröffentlicht und hat fast ausschließlich begeisterte Kritiken erhalten: Wir haben ihm in unserem Review solide 10 gegeben. Ragnarök knüpfte an die Geschichte an, die 2018 in God of War begann, und leider scheint es keine Fortsetzung der Geschichte in Form von DLC zu geben.

Es ist der Regisseur selbst Eric Wiliams, der die traurige Nachricht im Kinda Funny Podcast herausbringt. Es ist jedoch erwähnenswert, dass er nicht ausschließt, dass es einige DLCs gibt, aber dass es sehr unwahrscheinlich erscheint.

Kurz gesagt, er sagt, dass das Spiel sehr groß ist und dass sie alles hineingesteckt haben, was sie hatten, also ist ein potenzieller DLC nichts, was wir erwarten sollten. Etwas, das jedoch keine Überraschung sein sollte, da die Santa Monica Studios normalerweise keine Erweiterungen für ihre Titel veröffentlichen.

Allerdings haben wir sicherlich nicht das letzte von Kratos gesehen, aber wann das nächste Spiel kommen könnte, ist zu diesem Zeitpunkt sehr unklar. Welche Wendungen es danach nehmen könnte, ist ebenfalls sehr unklar.

Was denkst du über die Zukunft von God of War?