Erstes Gameplay zu Madden NFL 21 im neuen Trailer

EA wollte Madden NFL 21 bereits Anfang des Monats präsentieren, allerdings haben sie dieses Ereignis verschoben. Am Donnerstag werden sie viele weitere Infos zu ihren jährlichen Lizenz-Sportspielen präsentieren, doch um die Aufmerksamkeit der Fans bis dahin nicht zu verlieren, hat das Unternehmen schon heute einen Ersteindruck des neuen Madden-Kapitels präsentiert. Im Video werden Systeme erklärt, die das Geschehen wohl noch realistischer werden lassen, da die Spieler auf diese Weise mehr Optionen und direkteres Feedback erhalten sollen. Madden NFL 21 startet am 25. August für Playstation 4 und Xbox One und später wird das Game auch auf Playstation 5 und Xbox Series X verfügbar sein.

