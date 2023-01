Erster Blick auf RTX 4070 erscheint online

HQ

Ein Bild der Boxed RTX 4070 ist online erschienen und zeigt, was legitime Verpackung und Spezifikationen für die kommende Grafikkarte zu sein scheint. Es ist nicht gerade überraschend zu wissen, dass eine RTX 4070 auf dem Weg ist, aber dieser frühe Blick könnte uns einen Einblick geben, wie leistungsfähig die Karte sein wird.

Während wir die Karte selbst nicht in den Bildern sehen, die in einem YouTube-Video von RedGamingTech erschienen sind, werfen wir einen Blick auf den Halter, wo sich die GPU in der Box befinden würde, und sie ist deutlich kleiner als die RTX 4090 und 4080, was auf ein schlankeres Design für die 4070 hinweisen könnte.

Da die RTX 4070 Ti immer noch für ihre Preisgestaltung kritisiert wird, werden jetzt viele Augen auf Nvidia gerichtet sein, um zu sehen, ob sie die Kosten für die 4070 noch erhöhen wird. In Bezug auf die Spezifikationen scheint es, dass der 4070 den AD104-250/251 GPU-Kern nutzen wird, der mit einem 200W TGP seinen Höhepunkt erreichen wird. Dies sollte den 4070 weniger energiehungrig machen, aber wir müssen sehen, wie sich dies auf die Leistung auswirkt.

Lecks in der Vergangenheit haben vorhergesagt, dass der 4070 12 GB GDDR6X VRAM, 5888 CUDA-Kerne und 21 Gbps verwenden wird. Wir werden nicht wissen, ob eine dieser Spezifikationen offiziell ist, bis wir eine Enthüllung von Nvidia erhalten, also bleiben Sie dran, um mehr über den 4070 zu erfahren.