Erste Bilder von Der Herr der Ringe: Gollum

Vor etwas mehr als einem Jahr teilte das deutsche Spielehaus Daedalic Entertainment mit, dass sie ein Action-Abenteuer entwickeln, das auf Tolkiens legendärer Fantasy-Trilogie basiert. Die Hamburger wollten in Der Herr der Ringe: Gollum die Rolle des schleimigen Charakters Gollum ergründen, einen der mehrschichtigeren Charaktere des Epos. In Zusammenarbeit mit der Webedia-Redaktion (GameStar/GamePro) haben sie diese Woche eine exklusive First-Look-Preview erstellt, die allerdings hinter einer Bezahlschranke steckt. Die ersten Bilder haben die Kollegen freundlicherweise auf ihrer Webseite hochgeladen. Uns erlaubt das Material einen Blick auf eines der ersten Spiele zu werfen, die für PS5, PC und Xbox Series X veröffentlicht werden. Für uns sehen diese ersten Bilder nicht wirklich nach Next-Gen aus, doch was haltet ihr von diesen Aufnahmen?

