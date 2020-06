Erste Ausgabe von Gamescom Asia wurde auf 2021 verschoben

Ein weiteres Spielereignis, das wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, ist die Gamescom Asia in Singapur. Der Veranstalter Koelnmesse hat bestätigt, dass das Event, das im Oktober zum ersten Mal angesetzt war, erst in 2021 richtig an den Start gehen werde. Mathias Küpper, Geschäftsführer der Koelnmesse Singapur, erklärte in einer Pressemitteilung: "Die aktuelle globale Krise hat uns gezwungen, unseren Wunsch nach einer asiatischen Gamescom neu zu kalibrieren. Die Gesundheit und Sicherheit von Besuchern, Ausstellern und Mitarbeitern ist von größter Bedeutung." Die Organisatoren möchten, dass diese Eröffnungsveranstaltung in voller Form stattfindet, ein rein digitales Event (wie hier in Deutschland) sei aber trotzdem denkbar, um die Entwicklerszene vor Ort zu unterstützen. Genauere Infos folgen zu einem späteren Zeitpunkt.