Erste Ausgabe vom God-of-War-Comic landet im März

Die erste Ausgabe von God of War: Fallen God wird laut dem Herausgeber Dark Horse Comics am 10. März 2021 erscheinen. Eine offizielle Ankündigung erfolgte nicht, doch einige Menschen haben das obengenannte Datum auf der Webseite der Publikation entdeckt. Eigentlich hätte die Reihe bereits im vergangenen Jahr starten sollen, doch aufgrund einer Verzögerung wurde die Veröffentlichung hinausgeschoben.

Die Comicreihe soll zwischen den Ereignissen von God of War III und God of War aus 2018 stattfinden und Ereignisse beleuchten, die den wütendsten Mann der Welt so sehr verändert haben. Hier ein Ausschnitt aus der offiziellen Beschreibung des Herausgebers: "Nachdem Kratos Zeus besiegt und Athenes Pläne vereitelt hat, glaubt er, endlich frei von seiner Knechtschaft zu sein. Er segelt in die Wüste, um sich von seinem Zuhause und seiner Schande zu distanzieren, doch seine Wut und Schuld folgen ihm. Kratos tobt gegen den einen Feind, der sich als unbesiegbar erwiesen hat - sich selbst. Doch ein Krieg gegen sich selbst ist nicht zu gewinnen und öffnet lediglich dem Wahnsinn die Tür."

Quelle: Comicbook.