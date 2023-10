Erfahre mehr über die Feinde und Fahrzeuge von Sand Land

HQ

Obwohl es jetzt definitiv so beliebt ist wie Dragon Ball, ist Akira Toriyamas Manga immer noch ein übersehenes Juwel, das Ihre Zeit wert ist. Aber wenn Sie es noch nicht gelesen haben - oder den kürzlich veröffentlichten Film gesehen haben - werden Sie das Franchise immer noch besser kennenlernen können, wenn das Videospiel Sand Land für PC, PlayStation und Xbox an einem noch nicht veröffentlichten Datum veröffentlicht wird (die Steam-Seite sagt, dass es "bald kommt", aber wir bezweifeln ernsthaft, dass es dieses Jahr sein wird).

Jetzt haben der Entwickler ILCA und Bandai Namco die erste Episode einer Dev Diary-Serie veröffentlicht, in der wir mehr über die Marke und das Spiel erfahren werden, und sie beginnen mit einem tiefen Einblick in Feinde und Fahrzeuge. Schauen Sie es sich unten an, um zu erfahren, was Sie in den weiten Wüsten des Sand Land-Universums erwartet.